Одной из особенностей является то, что сенсорное управление работает даже с мокрыми руками или в небольшой дождь.

После успешного запуска Oppo K12 в Китае в прошлом месяце компания представила свое последнее дополнение к серии K — Oppo K12x. Этот новый смартфон доступен в двух ярких цветах: титаново-воздушно-серебристом и ярком насыщенном зеленом. Oppo K12x имеет тонкий и легкий дизайн: весит около 191 грамма и имеет толщину всего 8,1 мм. 6,67-дюймовый плоский AMOLED-дисплей телефона является выдающейся особенностью: он предлагает разрешение FHD+ (1080×2400) и впечатляющее соотношение экрана к корпусу — 92,2%. Яркость дисплея достигает 600 нит при нормальном освещении и 1200 нит на открытом воздухе. В некоторых сценариях, таких как воспроизведение HDR-видео, панель может даже достигать локальной пиковой яркости 2100 нит. Кроме того, экран охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и DCI-P3 и поддерживает частоту обновления 120 Гц, которую можно настроить до 60 Гц в целях энергосбережения. Сенсорное управление телефона также предназначено для работы с мокрыми руками, а его аппаратное решение уменьшает излучение синего света для обеспечения безопасности глаз.

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Oppo K12x оснащён чипсетом Snapdragon 695 5G, изготовленным по 6-нм техпроцессу TSMC. В сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Аккумулятор телефона емкостью 5500 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, и Oppo обещает до 4 лет непрерывного использования при нормальном обращение. Oppo K12x оснащён двойной камерой на задней панели, состоящей из основной камеры на 50 МП с диафрагмой f/1,8 и объектива 5P, а также датчика глубины на 2 МП. В телефоне также имеется фронтальная камера на 16 Мп.

Oppo K12x уже доступен для предварительного заказа в Китае и, как ожидается, поступит в продажу 20 мая. Телефон поставляется в трех конфигурациях памяти: 8 ГБ+256 ГБ (примерно 16 500 рублей), 12 ГБ+256 ГБ (примерно 19 000 рублей), и 12ГБ+512ГБ (примерно 22 700 рублей).