Он оснащён массивным аккумулятором емкостью 5500 мАч, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Realme собирается представить GT 6T на следующей неделе, но перед официальным анонсом компания подтвердила еще одну особенность. На этот раз все дело в массивной батарее устройства и невероятной скорости зарядки. Согласно последнему тизеру, Realme GT 6T будет оснащен огромной батареей емкостью 5500 мА*ч, поддерживаемой впечатляющей возможностью быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Это важная особенность для смартфона среднего класса, особенно если учесть заявление компании о том, что устройство может обеспечить за 50 процентов заряд полный день использования всего за 10 минут зарядки.

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Технология зарядки SuperVOOC от Realme, работающая от зарядного устройства на основе нитрида галлия мощностью 120 Вт, обещает быть компактной и эффективной в отводе тепла. Аккумулятор разделен на две ячейки емкостью 2750 мА*ч, что позволяет удвоить мощность зарядки. Этот инновационный дизайн позволяет устройству быстро пополнять заряд аккумулятора, что делает его привлекательной функцией для пользователей, которым требуется быстрая подзарядка в пути.

Realme GT 6T планируется запустить в Индии 22 мая 2024 года и будет оснащен премиальным дизайном Nano Mirror Design. Ожидается, что это будет первое устройство в регионе, оснащенное процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 SoC, что сделает его мощным устройством с точки зрения производительности. Компания заявляет, что благодаря впечатляющему времени автономной работы и возможностям быстрой зарядки GT 6T станет привлекательным вариантом для тех, кто ищет высокопроизводительный смартфон без больших затрат.