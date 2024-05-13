4-нм чип оснащён восьмиъядерным процессором с одним высокопроизводительным ядром Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 3,1 ГГц.

Стремясь произвести революцию в сегменте смартфонов среднего класса, MediaTek выпустила Dimensity 8250, передовой чипсет, который обещает обеспечить исключительную производительность, возможности искусственного интеллекта и впечатляющие функции камеры. Основываясь на успехе своего предшественника, Dimensity 8200, новый чипсет может похвастаться значительными улучшениями в области обработки искусственного интеллекта.

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В основе Dimensity 8250 лежит 8-ядерный процессор с высокопроизводительным ядром Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 3,1 ГГц. Его дополняет графический процессор Mali-G610 MC6, предназначенный для обеспечения плавного рендеринга графики. В чипсет также встроен APU 580, который обеспечивает расширенные возможности обработки искусственного интеллекта. Dimensity 8250 поддерживает четырехканальную оперативную память LPDDR5 с максимальной скоростью 6400 Мбит/с. Он также совместим с хранилищем UFS 3.1, обеспечивая быструю передачу и хранение данных.

Dimensity 8250 может поддерживать сенсоры камер высокого разрешения (до 320 МП) и может записывать потрясающее HDR-видео с разрешением 4K и частотой кадров 60 кадров в секунду. Кроме того, он поддерживает дисплеи с высокой частотой обновления: до 120 Гц для разрешений WQHD+ и впечатляющие 180 Гц для дисплеев Full HD+. Чипсет оснащен полностью интегрированным модемом 5G, способным обеспечивать скорость загрузки до 4,7 Гбит/с. Он также поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и ряд навигационных систем, включая GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS и индийскую NavIC. Инсайдеры предполагают, что OPPO Reno 12 может стать первым смартфоном с чипсетом Dimensity 8250, установив новый стандарт для устройств среднего класса.