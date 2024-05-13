OnePlus Ace 3 Pro будет иметь двухъячеечную батарею, емкость каждой ячейки которой составит 2970 мА*ч.

Серия OnePlus Ace 3 в настоящее время состоит из двух моделей: Ace 3 и Ace 3V. Тем не менее, ходили слухи о потенциальном добавлении варианта Pro, при этом время от времени появлялись утечки. Сегодня надежный источник Digital Chat Station (DCS) поделился новой информацией о грядущем телефоне, но позже отредактировал пост, удалив утекшие подробности.

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По данным DCS, OnePlus Ace 3 Pro будет оснащён двухъячеечной батареей, емкость каждой ячейки которой составляет 2970 мА*ч, что в сумме составляет 5940 мА*ч. Однако DCS отмечает, что общая емкость может продаваться как 6100 мА*ч, вероятно, из-за стандартных отраслевых методов измерения. Это сделает Ace 3 Pro устройством OnePlus с самой большой емкостью аккумулятора.

Эта утечка совпадает с предыдущей информацией от DCS, которая намекала на OLED-дисплей с разрешением 1,5K для Ace 3 Pro. Ожидается, что телефон будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Также возможен вариант оперативной памяти LPDDR5x объемом 24 ГБ. Хотя подробности о камере неизвестны, слухи предполагают, что у нее будет тот же 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX890, что и у OnePlus Ace 3/12R. Говорят, что Ace 3 Pro имеет премиальный дизайн с металлическими рамками и стеклянной задней панелью, отличающийся от существующих флагманов OnePlus. DCS также отметил отличный дизайн по сравнению с предыдущими устройствами OnePlus.

Точная дата запуска Ace 3 Pro остается неизвестной, и неясно, выпустит ли компания телефон по всему миру, возможно, под новым брендом, учитывая, что Ace 2 Pro был эксклюзивным для Китая.