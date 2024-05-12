Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Впервые опубликована реальная фотография складного смартфона Xiaomi Mix Flip
На изображении видна задняя часть телефона с экраном и секцией над ним, в которой находится модуль двойной камеры, окруженный двумя светодиодными вспышками.

Предстоящий Mix Flip от Xiaomi вчера появился на китайском сайте сертификации 3C, продемонстрировав поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Между тем, реальное изображение смартфона сегодня появилось на Weibo, подтвердив его элегантный дизайн и заднюю камеру под брендом Leica.

реклама

На изображении видна двойная камера, окруженная двумя светодиодными вспышками, а также золотистая отделка сзади с логотипом Xiaomi внизу. Mix Fold 4 будет иметь конструкцию с горизонтальным складыванием, аналогичную серии Galaxy Z Flip, которая была бестселлером на рынке складных устройств.

Возможность быстрой зарядки мощностью 67 Вт у Mix Flip также является важным отличием в сегменте складных смартфонов.

Ожидается, что устройство будет оснащено основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 12 Мп и перископическим телеобъективом на 10 Мп. Кроме того, он будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь защиту от пыли и воды. По слухам, Mix Flip будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 SoC и может дебютировать в третьем квартале 2024 года.

Ожидается, что его тонкий дизайн и расширенные функции, включая подключение к спутниковой связи, изменят качество устройств на рынке складных смартфонов. Xiaomi, скорее всего, выпустит Mix Flip вместе с Mix Fold 4, который также будет оснащен тем же чипом Snapdragon 8 Gen 3 и аналогичными характеристиками камеры.

#xiaomi #складной смартфон #складной дисплей #складной #складной телефон #складной смартфон xiaomi #xiaomi mix flip #xiaomi mix #xiaomi mix fold 4 #xiaomi mix 4
+
Написать комментарий (0)
Snapdragon 8 Gen 4 получит впечатляющую игровую производительность в играх
Xiaomi выпустила умную газовую плиту MIJIA Smart Gas Stove S2 с защитой от утечек газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
16
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
3
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
4
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
55
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
8
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
38
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
66
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
23
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
20

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
19:20
Они могут делать всё, что хотят, а мы должны ждать пока нас прихлопнут? Не пойму, специально напрашиваются? Хотя, нет, понимаю. Кукловоды построили себе подземные города, причем далеко от мест поражен...
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
dagnoparte
19:15
Да это мы и так знаем что вы все там хотите, ещё с двух чеченских воин. Просто у диктатора зеленского закланчиваются уже л.., будет ли финский президент поставлять вместо утраченых своих л... финских?
Bloomberg: Олигархи возвращают капиталы в Россию
Александр Пурвин
19:14
Главное чтобы не было как с мудрыми, боком раком и крошились.
В Японии разрабатывают препарат, стимулирующий рост зубов
Добрый день
19:14
Я так думаю, что, учитывая очередной застой технологий и стремительное падение экономик во всём мире, можно оставаться на своих системах ещё так лет 5 без особого напряга, ведь ничего действительно но...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Станислав Кузнецов
19:12
А мне вот интересно, если не использовать проц для ресурсоемких задач типа конвертации видео, а только в игори играть, чем заняты 80% людей, то зачем вообще нужно все, что серьезнее 12400? Чтобы что? ...
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
REY_B_
19:08
Жильё, это продукт технологий. Если промышленность деградирует, то и жильё дорожает. Если промышленность развивается, то все её продукты становятся доступней, в том числе и жильё. Так что Европе ещё е...
Острая нехватка доступного жилья в Европе грозит социальными проблемами от Британии до Прибалтики
Orakul
19:07
Главные мировые поставщики оружия обвиняют кого-то в поставках оружия...
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
REY_B_
19:06
Ну так "Длинные экономические циклы Кондратьева". Теория, которая отлично всё объясняет. Но которая крайне неудобна тем, кто зарабатывает в период деградации и застоя. Ибо переход к росту лишает их за...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Добрый день
19:05
А шина Infinity Fabric у АМД разве не кольцевая?
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
REY_B_
19:01
Всем известно, что и Земля круглая. А это не так. - Она с полюсов приплюснутая. У АМД обмен данными между ядер идёт через кэш, у Интел через кольцевую шину. Кольцевая шина быстрее, так что не в КП де...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем