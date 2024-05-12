На изображении видна задняя часть телефона с экраном и секцией над ним, в которой находится модуль двойной камеры, окруженный двумя светодиодными вспышками.

Предстоящий Mix Flip от Xiaomi вчера появился на китайском сайте сертификации 3C, продемонстрировав поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Между тем, реальное изображение смартфона сегодня появилось на Weibo, подтвердив его элегантный дизайн и заднюю камеру под брендом Leica.

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На изображении видна двойная камера, окруженная двумя светодиодными вспышками, а также золотистая отделка сзади с логотипом Xiaomi внизу. Mix Fold 4 будет иметь конструкцию с горизонтальным складыванием, аналогичную серии Galaxy Z Flip, которая была бестселлером на рынке складных устройств.

Возможность быстрой зарядки мощностью 67 Вт у Mix Flip также является важным отличием в сегменте складных смартфонов.

Ожидается, что устройство будет оснащено основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 12 Мп и перископическим телеобъективом на 10 Мп. Кроме того, он будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь защиту от пыли и воды. По слухам, Mix Flip будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 SoC и может дебютировать в третьем квартале 2024 года.

Ожидается, что его тонкий дизайн и расширенные функции, включая подключение к спутниковой связи, изменят качество устройств на рынке складных смартфонов. Xiaomi, скорее всего, выпустит Mix Flip вместе с Mix Fold 4, который также будет оснащен тем же чипом Snapdragon 8 Gen 3 и аналогичными характеристиками камеры.