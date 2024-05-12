Кроме того, предполагается, что версия Pro будет оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Ходят слухи, что Honor разрабатывает два новых смартфона, Honor 200 и 200 Pro. Буквально вчера в сети появились предполагаемые рендеры Honor 200 Pro, но в последующем их разоблачили как фейк. Теперь инсайдер Digital Chat Station раскрыл информацию о характеристиках Honor 200 Pro, уделяя особое внимание его дисплею и системе камер.

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Согласно утечке, Honor 200 Pro будет иметь экран с разрешением 1,5K и одним вырезом, намекающим на слегка изогнутый дизайн, похожий на Honor 100 Pro. Сообщается, что камера оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком с оптической стабилизацией изображения (OIS), что является обычной функцией в телефонах высокого класса. Кроме того, по слухам, появится 32-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым зумом.

Ранее предполагалось, что Honor 200 Pro будет оснащён Snapdragon 8 Gen 3, нынешним флагманским процессором Qualcomm. С другой стороны, стандартная модель Honor 200, как ожидается, будет оснащена Snapdragon 8s Gen 3, который имеет ту же архитектуру ядра, что и Snapdragon 8 Gen 3, но с более низкой тактовой частотой. Это может означать, что Honor 200 будет предлагать производительность, не сильно отличающуюся от Pro версии. Что касается даты запуска, слухи указывают на релиз к концу мая.