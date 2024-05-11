Данные ноутбуки оснащены видеокартами Nvidia RTX Ada от RTX 500 до RTX 3000, возможно, в скором времени появится и версия с RTX 4050.

Буквально вчера компания HP официально представила ZBook Power 16 G11, ноутбук, созданный для удовлетворения потребностей как профессионалов, так и студентов. Это последнее дополнение к семейству ZBook может похвастаться более крупным 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, что является значительным улучшением по сравнению с 15,6-дюймовым экраном его предшественника с соотношением сторон 16:9. Пользователи могут выбирать из множества вариантов дисплея, включая разрешение 1920×1200 или 2560×1600, уровни яркости от 300 до 1000 нит и цветовую гамму 45% NTSC или 100% sRGB. Ноутбук также поддерживает сенсорный ввод, что делает его идеальным выбором для тех, кто предпочитает более интерактивный опыт.

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Внутри ZBook Power 16 G11 установлены процессоры Intel Core Ultra (i5, i7, i9) или AMD Ryzen (Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, включая версии Pro). Оба варианта оснащены графикой Nvidia RTX Ada в диапазоне от RTX 500 до RTX 3000. Ноутбук также оснащен двумя слотами DDR5 SO-DIMM, двумя слотами M.2 для твердотельных накопителей, 5-мегапиксельной камерой с инфракрасным распознаванием лиц и множество вариантов интерфейса, включая Thunderbolt 4 и RJ45 Ethernet. Устройство питается от аккумулятора емкостью 83 Вт*ч и заряжается адаптером питания мощностью 150 Вт. Весит данный ноутбук минимум 2,04 кг (версии с Ryzen) и 2,122 кг (версии с Intel). Хотя должна быть версия, которая может предлагать видеокарту RTX 4050, но в настоящее время она отсутствует.

ZBook Power 16 G11 сертифицирован для профессионального применения и предназначен для использования в качестве портативной рабочей станции, что делает его отличным выбором для студентов, желающих построить карьеру в области инженерии, науки или искусства. Его долговечность обеспечивается алюминиевым корпусом и тестированием MIL-STD 810H, что делает его более надёжным для перемещения. Благодаря впечатляющему дисплею, мощным процессорам и обширным возможностям интерфейса ZBook Power 16 G11 способен произвести революцию в работе профессионалов.