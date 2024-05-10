iQOO готовится выпустить несколько новых продуктов в этом месяце, включая телефон Neo 9s Pro и планшет iQOO Pad 2 Pro.

В этом месяце iQOO планирует представить множество инновационных продуктов, в том числе долгожданный смартфон Neo 9s Pro и планшет iQOO Pad 2 Pro. В преддверии их официального запуска известный информатор Digital Chat Station раскрыл массу подробностей об обоих устройствах.

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Ожидается, что Neo 9s Pro будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K, дополненным технологией LTPO для адаптивного управления частотой обновления и повышения энергоэффективности. Под корпусом он будет оснащен мощным процессором Dimensity 9300+ в сочетании с 16 ГБ памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Устройство будет оснащено двойной задней камерой на 50 МП, фронтальной камерой на 16 МП и большой батареей емкостью 5160 мА*ч с возможностью быстрой зарядки 120 Вт. Другие примечательные функции включают встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, линейный вибромотор по оси X, инфракрасный датчик и поддержку NFC.

В свою очередь, iQOO Pad 2 Pro впечатляет своим 13-дюймовым ЖК-дисплеем с четким разрешением 3,1K и частотой обновления 144 Гц. Как и Neo 9s Pro, он будет оснащен процессором Dimensity 9300+, до 16 ГБ памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Камера планшета будет состоять из заднего датчика на 13 МП и переднего датчика на 8 МП. Массивная батарея емкостью 11 500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт обеспечит заряд в течение всего дня. Слухи также предполагают наличие звуковой системы с 8 динамиками для лучшего звучания. Хотя ожидается, что в планшете не будет датчика отпечатков пальцев, он будет поддерживать возможность подключения нескольких устройств и другие интересные функции.