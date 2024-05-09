Данный смартфон получит дисплей с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей), частотой обновления 144 Гц, затемнением PWM 2160, а также затемнением постоянного тока.

Скоро состоится дебют смартфонов компании iQOO Neo 9S Pro и Neo 9S Pro+ в Китае. Поскольку запуск близится, появляется больше информации о предстоящих устройствах. И новая утечка раскрыла детали о некоторых ключевых характеристиках модели Pro+. По данным надежного источника Digital Chat Station, Neo 9S Pro+ будет оснащен процессором Snapdragon премиум-класса и OLED-дисплеем с высокой частотой обновления, что сделает его мощным устройством.

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Утечка, опубликованная на Weibo, намекает на впечатляющие характеристики телефона, в том числе 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей), частоту обновления 144 Гц и затемнение PWM на частоте 2160 Гц. Ожидается, что устройство будет оснащено SoC Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, также ходят слухи о варианте на 512 ГБ. Камера будет оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком. Более того, Neo 9S Pro+, как говорят, оснащен выделенным графическим чипом, обещающим беспрепятственные игровые возможности. Несмотря на свои высококлассные характеристики, ожидается, что устройство будет экономически эффективным, что сделает его бюджетным флагманским убийцей.

Стоит отметить, что Neo 9S Pro ранее был анонсирован с процессором Dimensity 9300+, а международная версия, как ожидается, будет оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 2. Новая утечка предполагает, что Neo 9S Pro+ станет значительным обновлением благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 и расширенным функциям дисплея. Благодаря впечатляющим характеристикам и доступной цене iQOO Neo 9S Pro+ способен изменить качество смартфонов.