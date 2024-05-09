Данный смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном, разработанным совместно с BOE, с номинальной пиковой яркостью 6000 нит.

Realme официально представила в Китае GT Neo 6, преемника популярного GT Neo 5. Это устройство, позиционируемое как «флагман среднего сегмента», призвано обеспечить непревзойденную производительность по конкурентоспособной цене. GT Neo 6 может похвастаться чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. В сочетании с системой охлаждения VC на 10 000 уровней это обещает пользователям исключительную производительность в играх и других ресурсоемких задачах. Телефон поддерживает собственное разрешение 1,5K в Genshin Impact, обеспечивая превосходное качество изображения по сравнению со стандартным разрешением 720p или улучшенным разрешением. Кроме того, он может оптимизировать качество изображения и стабильность кадров в популярных играх, таких как «Honor of Kings». Устройство оснащено до 16 ГБ оперативной памяти LPDDDR5X и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ, что обеспечивает бесперебойную работу и достаточно места для хранения данных для пользователей.

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Дисплей практически не изменился по сравнению с Neo 6 SE. 6,78-дюймовый экран, разработанный в сотрудничестве с BOE, имеет номинальную пиковую яркость 6000 нит, хотя типичная глобальная максимальная яркость составляет 1600 нит, а максимальная яркость, регулируемая вручную, составляет 1000 нит. Эта панель 8T LTPO поддерживает переменную частоту обновления 0,5–120 Гц, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости на частоте 2160 Гц и низкостробоскопической технологию 3+1 Pulse DC, обеспечивая комфортный просмотр. В телефоне также предусмотрена защита глаз Greenfield AI, которая активно обнаруживает усталость пользователя и соответствующим образом настраивает различные параметры экрана.

GT Neo 6 имеет двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS) в качестве основного датчика. Его дополняет сверхширокоугольный сенсор на 8 МП (Sony IMX355). На передней панели находится 32-мегапиксельная камера Sony IMX615 для селфи. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мА*ч, самым большим среди телефонов со Snapdragon 8s Gen 3, и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это позволяет осуществлять быструю зарядку: аккумулятор заряжается до 50% всего за 10 минут.

Realme не пошла на компромисс и в других аспектах. Телефон оснащен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 для улучшенной защиты и поддерживает защиту от пыли и воды по стандарту IP65. Это также единственный телефон среди конкурентов, оснащенный «двухчастотным GPS + трехчастотным Beidou» для высокоточного позиционирования. Устройство также включает в себя ИК-датчик, линейный двигатель и NFC, обеспечивающие комплексные флагманские возможности. Realme в сотрудничестве с ведущим китайским издателем комиксов выпустила ограниченную серию подарочной коробки «Perfect World», в которую входит персонализированный телефон с эксклюзивными темами, мелодиями звонка и световыми эффектами зарядки, вдохновленными комиксом. В комплект также входят новейшие наушники Realme Buds Air 6 TWS, специальный чехол для телефона и другие периферийные устройства.

Realme GT Neo 6 доступен в четырех конфигурациях памяти, цены начинаются с 2099 юаней (примерно 26 500 рублей) за вариант 12 ГБ + 256 ГБ, 2399 юаней (примерно 30 300 рублей) за вариант 16 ГБ + 256 ГБ, 2699 юаней (примерно 34 000 рублей) для варианта 16 ГБ + 512 ГБ и 2999 юаней (примерно 38 000 рублей) для варианта 16 ГБ + 1 ТБ. Телефон доступен для покупки в Китае в фиолетовом, зеленом и серебристом цветах.