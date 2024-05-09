Он будет оснащен SoC Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0.

Motorola готовится представить в Китае свой последний флагманский смартфон X50 Ultra, который, как ожидается, станет обновленной версией Edge 50 Ultra, недавно выпущенного в Европе. Официальный тизер подтвердил дату запуска 16 мая на китайском рынке. Серия Edge 50 приближается к своему глобальному выпуску, в нее входят Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion и Edge 50 Ultra, причем модель Fusion должна дебютировать на следующей неделе, а две другие уже доступны на определенных рынках.

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Опубликованное изображение показывает устройство в бежевом цвете, но, учитывая, что Edge 50 Ultra выпускается в черном и персиковом вариантах, вполне вероятно, что китайская версия также предложит эти варианты цвета. Поскольку это обновленный Edge 50 Ultra, характеристики обеих моделей, вероятно, будут схожими. Это означает, что X50 Ultra может иметь 6,67-дюймовый POLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 2500 нит. Ожидается, что под корпусом устройства будет установлен чипсет Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Скорее всего, из коробки он будет работать на Android 14. Задняя камера может включать тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком, а передняя камера может представлять собой 50-мегапиксельную селфи-камеру. Ожидается, что аккумулятор емкостью 4500 мА*ч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

X50 Ultra уже получил одобрение TENAA, а живые фотографии и некоторые характеристики указаны на веб-сайте агентства. Устройство может похвастаться расширенными возможностями памяти, включая до 18 ГБ оперативной памяти. Недавний успех компании в бюджетном секторе и ее постепенное возвращение на флагманский рынок позволяют предположить, что X50 Ultra может стать серьезным конкурентом смартфонам от Samsung и Apple.