Для подключения Nokia 3210 2024 4G поддерживает Bluetooth 5.0, имеет разъем для наушников 3,5 мм и USB-C для зарядки.

HMD Global сделала смелый шаг, возродив культовый Nokia 3210, классику 25-летней давности, в современной интерпретации. Этот релиз последовал сразу за выпуском компанией трех других многофункциональных телефонов Nokia – Nokia 215, 225 и 235 – по цене от 59 до 79 евро. Новый Nokia 3210 имеет много общих характеристик со своими "братьями", но выделяется ностальгическим дизайном и уникальной цветовой палитрой, включающей Grunge Black, Y2K Gold и Subba Blue.

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Обновленный Nokia 3210 может похвастаться 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением QVGA, 2-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой и работает на системе S30+ на базе чипсета Unisoc T107. Этот телефон с 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью карты памяти microSD) обеспечивает удобство использования. Дополнительные функции включают Bluetooth 5.0, разъем для наушников 3,5 мм, зарядку USB-C и съемный аккумулятор емкостью 1450 мА*ч, который обещает до 9,8 часов в режиме разговора. В телефоне также есть FM-радио, MP3-плеер и классическая игра «Змейка», а также доступ к облачным приложениям, таким как YouTube Shorts, новости и прогноз погоды.

Nokia 3210 в настоящее время доступен в Германии, Испании и Великобритании, с планами расширения на другие регионы, включая ЕС, Африку, Индию, Ближний Восток и некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот телефон стоимостью 89 евро подойдёт для тех, кто ищет баланс между технологиями и простотой. Как отметил Ларс Зильбербауэр, директор по маркетингу HMD: «Nokia 3210, символ прошлого, вновь обретает свой трон в разгар глобального увлечения тупыми телефонами, поскольку потребители стремятся к балансу между временем, проведенным перед экраном, и цифровой детоксикацией».