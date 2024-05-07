Данный смартфон недавно был замечен на платформе 3C с поддержкой зарядки мощностью 125 Вт.

Motorola Edge 50 Ultra уже вышел на мировой рынок и теперь готовится покорить Китай под новым названием Moto X50 Ultra. После его недавнего появления на платформе 3C, намекающего на возможность быстрой зарядки мощностью 125 Вт, устройство появилось на веб-сайте сертификации TENAA, раскрыв его ключевые характеристики, включая конфигурации памяти и хранилища. При этом компания Motorola, принадлежащая Lenovo, еще не объявила дату запуска X50 Ultra.

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В листинге TENAA представлен Moto X50 Ultra под номером модели XT2401-2, оснащенный изогнутым дисплеем с централизованным отверстием для селфи-камерв и квадратным модулем камеры с двумя датчиками по 50 МП и перископическим объективом на 64 МП. По данным сайта сертификации, устройство будет оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1220 x 2712 пикселей. Он будет оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой 3,19 ГГц, что уже подтверждено брендом. Будущий смартфон будет доступен в вариантах с 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 18 ГБ оперативной памяти, а также вариантами хранения объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Интересно, что Moto X50 Ultra будет оснащен аккумулятором емкостью 4365 мА*ч, что немного меньше, чем у его глобального аналога Edge 50 Ultra.

Motorola уже анонсировала возможности искусственного интеллекта в предстоящем X50 Ultra, хотя подробности остаются неясными. Стоит отметить, что эти функции, как ожидается, станут ключевым отличием между китайским и глобальным вариантами. Решение бренда выпустить X50 Ultra с потенциально меньшей батареей и уникальными возможностями искусственного интеллекта может стать стратегическим шагом, направленным на удовлетворение предпочтений китайского рынка.