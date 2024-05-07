Этот чипсет улучшенная версия оригинального Dimensity 9300, которому повысили рабочие частоты и оптимизировали производительность ИИ.

Ходили слухи о планах iQOO запустить серию iQOO Pad 2 в Китае. Ожидалось, что iQOO Pad 2 Pro станет первым планшетом, в котором будет использоваться Dimensity 9300 Plus, а дата запуска потенциально совпадет с датой выпуска Vivo X100s и X100s Pro, которые также оснащены этой SoC. И теперь модель Pad 2 Pro недавно получила официальное подтверждение того, что в этом планшете установлен чипсет Dimensity 9300 Plus, представленный MediaTek в Китае, с тактовой частотой 3,4 ГГц. Эта обновленная версия Dimensity 9300, используемая в таких устройствах, как Vivo X100 и X100 Pro, обещает повышенную производительность. Хотя точный график выпуска Pad 2 Pro неизвестен, очевидно, что iQOO готовится оказать значительное влияние на рынок планшетов.

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По данным надежных источников, iQOO Pad 2 Pro будет оснащен 13-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 2064 x 3096 пикселей. По слухам, планшет будет оснащен большой батареей емкостью 11 500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а также портом USB-C с возможностями USB 3.2. Устройство, скорее всего, будет работать на Android 14 с оболочкой OriginOS 4.0 и может включать в себя 8-мегапиксельную переднюю камеру, 13-мегапиксельную заднюю камеру и восемь динамиков.

IQOO Pad 2 Pro во многом похож на Vivo Pad 3 Pro, анонсированный в прошлом месяце в Китае. Ожидается, что оба устройства будут иметь схожие характеристики, основным отличием которых будет как раз новый чипсет в Pad 2 Pro. Это говорит о том, что Pad 2 Pro будет предлагать более мощную и эффективную производительность по сравнению с Vivo.