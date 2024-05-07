Также подтверждено, что X100s будет иметь плоский дисплей, в то время как X100 имеет экран с изогнутыми краями.

Всё больше информации появляется о Vivo X100, запуск которого запланирован на 13 мая в Китае. Этот новый флагман — не просто обновление, как утверждает компания, он повысит качество мобильных устройств. Наряду с X100s Vivo также выпустит X100s Pro и X100 Ultra, каждый из которых имеет свои уникальные функции и характеристики. Официальные изображения, опубликованные на днях Vivo, подтверждают, что X100s будет иметь дизайн с тонким профилем всего 7,8 мм, что значительно меньше, чем у его предшественника (8,5 мм). Однако наиболее примечательной особенностью является переход от изогнутого экрана к плоскому — шаг, который наверняка понравится тем, кто предпочитает более традиционный дизайн смартфона. Модуль задней камеры с логотипом Zeiss и светодиодной вспышкой намекает на впечатляющие фотовозможности устройства.

реклама

Хотя полные характеристики Vivo X100s все еще держатся в секрете, ходят слухи, что он будет иметь многие из тех же функций, что и его предшественник, за исключением нового плоского экрана и чипсета Dimensity 9300+. Это может означать, что он получит 6,78-дюймовый дисплей AMOLED LTPO 1,5K с частотой обновления 120 Гц, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 64-мегапиксельный перископный телеобъектив. С другой стороны, Vivo X100 Ultra, по слухам, будет оснащен массивной 200-мегапиксельной камерой с перископическим зумом, функцией, которая может произвести революцию в мобильной фотографии. Благодаря оптике Zeiss и технологии Vivo BlueImage это устройство способно вывести камеры смартфонов на новый уровень.

Ожидается, что устройство выйдет в четырех конфигурациях хранилища: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти. Ожидаемые цены на эти варианты составляют 3999 юаней (примерно 50 500 рублей), 4399 юаней (примерно 55 500 рублей), 4699 юаней (примерно 59 500 рублей ) и 5199 юаней (65 500 рублей) соответственно. Хотя дата запуска серии Vivo X100 подтверждена, еще неизвестно, выйдут ли эти устройства на международные рынки. Благодаря недавней сделке Vivo с Nokia, возможность глобального выпуска, безусловно, велика.