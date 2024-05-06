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СтарыйДед
Смартфон Realme GT Neo 6 доступен для бронирования со Snapdragon 8s Gen 3 и зарядкой 120 Вт
Кроме того, бренд объявил о выпуске конфигурации с хранилищем ёмкостью 1 ТБ, которая, скорее всего, будет являться топовой версией смартфона.

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Realme последовала примеру Huawei, приняв аналогичную стратегию для предстоящего Realme GT Neo 6. Вместо того, чтобы следовать традиционному пути официальных объявлений, компания сделала устройство доступным для бронирования, пропустив официальное представление. Этот шаг напоминает «Pioneer Plan» Huawei, цель которого заключалась в выпуске новых продуктов непосредственно на полки магазинов.

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Ожидается, что Realme GT Neo 6 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, как показано на скриншоте. Хотя емкость аккумулятора пока не разглашается, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Также была анонсирована версия хранилища емкостью 1 ТБ, но подробности о ценах пока держатся в секрете. Вполне вероятно, что устройство будет доступно для покупки в Китае в ближайшие несколько дней.

Слухи предполагают, что Realme GT Neo 6 унаследует ту же 6,78-дюймовую OLED-панель, что и недавно выпущенный Realme GT Neo 6 SE. А это означает, что он будет иметь разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 6 000 нит. Ожидается, что в экране также будет использоваться технология 8T LTPO, которая обеспечивает более плавные переходы частот, снижение энергопотребления и более короткое время отображения остаточного изображения по сравнению с конкурентами.

Топовая конфигурация Realme GT Neo 6 может предлагать 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 в сочетании с аккумулятором емкостью 5 500 мА*ч. Однако на данный момент нет ясности относительно возможностей камеры GT Neo 6.

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