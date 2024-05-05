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СтарыйДед
Полные характеристики Google Pixel 8a раскрыты в опубликованном PDF-файле
Под корпусом у него установлен чип Tensor G3 совместно с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

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Подробности о будущих устройствах Google постепенно раскрываются, и Pixel 8a не является исключением. Ожидаемый запуск телефона на Google I/O 2024 стал предметом многочисленных слухов, и на днях стали известны его полные характеристики и европейская цена.

Инсайдер "MysteryLupin" поделился PDF-файлом с подробным описанием характеристик Pixel 8a, подтверждая ранее опубликованные данные об устройстве.

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Смартфон будет оснащён 6,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, защищенным Corning Gorilla Glass 3. Размеры устройства составляют 152,1 х 72,7 х 8,9 мм, вес — 188 граммов. Он будет работать на чипе Tensor G3, хотя некоторые слухи предполагают, что SoC может отличаться по сравнению с Pixel 8 и 8 Pro. Варианты памяти включают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Что касается программного обеспечения, ожидается, что Pixel 8a получит несколько новых функций, таких как Magic Touch-up, Better Grip Magic, Real Tone и другие. Самое главное, что устройство будет получать обновления ПО в течение 7 лет, как и обычные Pixel 8 и 8 Pro. Аккумулятор емкостью 4492 мА*ч будет поддерживать как проводную, так и беспроводную зарядку Qi мощностью 27 Вт. В целях безопасности вы получите встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Переходя к камере, кажется, что ее настройки не сильно изменились по сравнению с Pixel 7a. В телефоне по-прежнему установлена двойная задняя камера с основным датчиком на 64 МП (вероятно, от Samsung) и сверхширокоугольным датчиком на 13 МП (вероятно, от Sony). Оба объектива поддерживают оптическую стабилизацию изображения. Фронтальная камера будет иметь разрешение 13 Мп.

Pixel 8a также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, порт USB 3.2 Type-C, возможность подключения Wi-Fi 6E и поддержку основных диапазонов частот LTE и 5G. Утечка также включает баннер, намекающий на европейскую цену в 549 евро. Ожидается, что устройство будет доступно в цветах: "Лавровый лист", "Зеленый лайм", "Обсидиан" и "Фарфор".

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