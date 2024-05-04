Данный смартфон предложит функцию 100-кратного цифрового зума совместного с гибридным алгоритмом макросъемки телеобъектива.

Vivo готовится представить своё последнее дополнение к серии X100 в Китае. Vivo X100 Ultra призван стать лидером, обладая впечатляющими возможностями камеры, которые обязательно оставят неизгладимое впечатление.

Недавно вице-президент Vivo Хуантао поделился на Weibo первыми образцами камеры X100 Ultra с изображением китайского лунного зонда «Чанъэ 6», который 3 мая отправился в миссию по исследованию обратной стороны Луны.

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Хотя конкретных подробностей мало, эти изображения, скорее всего, были сняты с помощью телеобъектива телефона с некоторым уровнем увеличения. Технический инсайдер Digital Chat Station предполагает, что эти снимки были сделаны с 10-кратным зумом, что проливает свет на впечатляющие особенности телеобъектива.

Информация указывает на то, что он будет оснащен массивным 200-мегапиксельным сенсором, как сообщается, самым большим в отрасли, размером 1/1,4 дюйма. Камера также может похвастать широкой диафрагмой f/2,67, физическим фокусным расстоянием 22,48 мм и «высокопиксельным режимом», способным снимать изображения с разрешением 12888 x 16320.

Ожидается, что в дополнение к исключительной камере Vivo X100 Ultra будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED E7 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Под корпусом он будет иметь чип Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 и поддержку быстрой зарядки 80 Вт.

Ориентируясь на производительность камеры, Vivo готова совершить революцию в сфере фотографии на смартфонах. Система камер X100 Ultra разработана таким образом, что делает её идеальным выбором как для простых любителей фотографировать, так и для профессионалов.







