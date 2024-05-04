Все основные приложения Apple для iOS — Safari, Spotlight Search, Siri, Mail и «Сообщения» — планируется обновить с помощью ИИ.

В последнее время было полно слухов о планах Apple интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в будущую серию iPhone 16 и iOS 18. Теперь появились новые подробности об амбициозном проекте компании. По словам инсайдеров, Apple намерена произвести революцию в своих основных приложениях для iOS, включая Safari, Spotlight Search, Siri, Mail и «Сообщения», используя возможности искусственного интеллекта.

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В основе этой трансформации лежит новая встроенная в устройство модель большого языка (LLM), получившая название «Ajax». Эта продвинутая система может быстро генерировать полные предложения в ответ на вводимые пользователем данные, анализируя текст и предлагая несколько возможных ответов, ранжированных по точности и релевантности. Ожидается, что Ajax также сыграет ключевую роль в Safari 18, позволяя пользователям получать краткие описания веб-страниц. Более того, модель искусственного интеллекта Apple может быть интегрирована с устройствами и приложениями для идентификации контактов в текстовых сообщениях и извлечения соответствующей информации из приложения «Календарь», что позволяет получать более контекстуальные ответы. Siri, вероятно, также выиграет от усовершенствований искусственного интеллекта, потенциально предлагая упрощенные сводки или ответы на основе содержания сообщений.

Хотя эти задачи будут выполняться на устройстве, более сложные функции, такие как творческая генерация текста или углубленный анализ, все равно могут зависеть от некоторой облачной обработки. Ходят слухи, что Apple рассматривает возможность сотрудничества с OpenAI и Google для решения этих проблем. Однако, как сообщается, Apple уделяет приоритетное внимание конфиденциальности пользователей и ищет способы минимизировать облачную обработку. Поскольку Всемирная конференция разработчиков (WWDC) уже не за горами, вполне вероятно, что Apple официально представит эти функции, основанные на искусственном интеллекте, во время мероприятия.

Ожидается, что предстоящая iOS 18 станет значительным обновлением, поскольку Apple инвестирует значительные средства в исследования в области искусственного интеллекта и аппаратное обеспечение. Компания уже приобрела канадский стартап DarwinAI, который специализируется на уменьшении и ускорении систем искусственного интеллекта. Этот шаг может иметь решающее значение в стремлении Apple использовать искусственный интеллект на устройствах, а не полагаться исключительно на облачную инфраструктуру.

Ожидается, что WWDC, запланированная на 10 июня, предоставит Apple платформу для демонстрации своих амбиций в области искусственного интеллекта. Поскольку, по слухам, технологический гигант работает над рядом функций на базе искусственного интеллекта, от интеллектуального поиска до возможностей генеративного искусственного интеллекта, это событие обещает стать важным моментом в развитии Apple в области искусственного интеллекта.