Exynos 2600 с выходом в 2026 году может отказаться от графического процессора RDNA в пользу собственной альтернативы.

Партнерство Samsung с AMD привело к интеграции графических процессоров RDNA в чипсеты Exynos, начиная с Exynos 2200, 2400 и даже Exynos 1480 среднего класса. Ожидается, что это сотрудничество продолжится, и предстоящий Exynos 2500, вероятно, последует этому примеру. Однако инсайдеры Роланд Квандт и OreXDA сообщили, что Samsung планирует разработать собственный графический процессор, который может дебютировать вместе с Exynos 2600 в 2026 году.

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Хотя подробностей мало, вполне вероятно, что новый графический процессор по-прежнему будет основан на технологии RDNA, аналогично подходу Qualcomm с Adreno. Интересно, что решение Samsung использовать более старый чипсет Exynos 2200 в Galaxy S23 FE привело к удивительным результатам в производительности. Видео разбора, опубликованное "PBKreviews", показало, что Exynos 2200 в Galaxy S23 FE превосходит своего аналога в Galaxy S22 Ultra благодаря массивной системе охлаждения с паровой камерой S23 FE. Эта система охлаждения контролирует уровень температуры, позволяя чипсету работать лучше и меньше дросселировать. Тесты производительности также показали, что Exynos 2200 в Galaxy S23 FE более мощный, чем в серии Galaxy S22, с приростом производительности на 15% и производительностью графического процессора на 30%.

Возможности Exynos 2200 дополнительно подчеркиваются поддержкой 3GPP Rel. 16, расширенные возможности искусственного интеллекта, высококачественные фотографии и передовые решения для отображения. Производительность Galaxy S23 FE была предметом дискуссий, и многие задавались вопросом, как Exynos 2200 удалось превзойти своего предшественника. Хотя точные причины неясны, вполне возможно, что Samsung оптимизировала программное обеспечение или улучшила охлаждение, чтобы получить больше энергии от чипсета. Какова бы ни была причина, производительность Galaxy S23 FE — приятный сюрприз, а оценка ремонтопригодности 8,5 из 10 — дополнительный бонус.