В ходе бенчмарк-теста в AnTuTu новому чипу от Qualcomm удалось набрать 1 769 083 балла.

Несмотря на усилия компании Qualcomm держать детали о Snapdragon 8 Gen 4 в секрете, слухи постоянно появляются, постепенно раскрывающие все больше об этом долгожданном чипе. Последняя информация представлена в виде видео, опубликованного на "Bilibili", демонстрирующего инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4, проходящий тест производительности.

Результаты тестирования, которые, возможно, не совсем правильные для конечного продукта, показывают, что чип набрал 1 769 083 балла в AnTuTu. Это на удивление ниже ожидаемого, возможно, из-за того, что это инженерный образец и может подвергаться сильному регулированию ЦП. Тем не менее, видео даёт ценную информацию об архитектуре процессора, подтверждая слухи о конфигурации 2+6 ядер, включающей два высокопроизводительных ядра Phoenix M с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть эффективных ядер Phoenix L с максимальной тактовой частотой 1,939. ГГц.

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Примечательно, что упомянутые тактовые частоты ниже обсуждавшихся ранее 4,2 ГГц для высокопроизводительных ядер. Вполне возможно, что эти цифры специфичны для инженерного образца, и Qualcomm может скорректировать их в финальной версии чипа. Кодовое название «Sun for Arm x64» также видно на видео, что дополняет растущее количество доказательств конструкции Snapdragon 8 Gen 4.

Хотя точная дата запуска пока неизвестна, ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 4 на своем ежегодном саммите в октябре, а первые телефоны с этим чипом появятся на рынке к концу года. По слухам, Xiaomi является одним из первых производителей, выпустивших устройство на базе Snapdragon 8 Gen 4, за ним на китайском рынке следуют OnePlus и IQOO.