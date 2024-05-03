Характеристики чипа Kirin для ПК предполагают, что он будет использовать архитектуру Taishan v130 и будет иметь 8-ядерный процессор.

Недавняя информация, появившаяся в китайской социальной сети Weibo, потенциально может пролить свет на предстоящий чип Kirin от Huawei для ПК. Если слухи подтвердятся, Huawei, похоже, готовится выпустить процессор, который сможет конкурировать с Apple и Intel по производительности. Утечка показывает, что чип Kirin для ПК, скорее всего, будет использовать архитектуру Taishan v130 и будет иметь 8-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц. Кроме того, по слухам, графический процессор представляет собой 10-ядерный блок под кодовым названием «Ma Liang 920».

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Утечка также включает в себя тесты производительности чипа, хотя к этим результатам следует относиться скептически из-за их сомнительной точности. По имеющимся данным, чип Kirin PC набрал 11640 баллов в многоядерных тестах Geekbench 6, потребляя 30 Вт мощности. Это ставит его в ту же категорию производительности, что и процессоры Apple M2 и Intel i7-13700H. Кроме того, чип якобы набрал 1130 баллов в одноядерном режиме и 8765 баллов в многоядерном в Geekbench 5, а также 6490 баллов в 3D Mark Wild Life Extreme при энергопотреблении 20 Вт.

Cinebench R24, еще один инструмент для сравнительного анализа, ориентированный на производительность рендеринга ЦП, как сообщается, дает чипу оценку ЦП 72, одноядерную оценку 680 и многоядерную оценку 1695. Более того, утечка предполагает, что предстоящий Kirin Чип для ПК может поддерживать до 32 ГБ памяти LPDDR5-6400, работающей по 128-битной шине и обеспечивающей пропускную способность 100 ГБ/с. Также ходят слухи, что он будет поддерживать SSD-накопитель емкостью до 2 ТБ и включать три порта USB-4. Однако важно отметить, что эти подробности официально не подтверждены.



