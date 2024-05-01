Motorola, которая анонсировала Edge 50 Ultra на мировых рынках, представит его в Китае под названием Moto X50 Ultra.

Компания Motorola выпустила на мировой рынок смартфон Edge 50 Ultra, который, как и в предыдущие годы, дебютирует в Китае под названием Moto X50 Ultra. Он также будет немного отличаться от глобальной версии по техническим характеристикам. Бренд, принадлежащий Lenovo, раскрыл уже некоторые ключевые детали о предстоящем продукте. При этом Moto X50 Ultra прошёл сертификацию на платформе 3C.

реклама

Moto X50 Ultra был зарегистрирован в китайской организации 3C под номером модели XT2401-2. В сертификационном листинге указано, что он поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт. Это то же самое, что и у Edge 50 Ultra, который был выпущен в прошлом месяце. Другой информации о X50 Ultra в списке сертификации нет. Но при этом уже подтверждено, что Moto X50 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3. До этого бренд, принадлежащий Lenovo, объявил, что смартфон будет оснащен искусственным интеллектом. Ожидается, что X50 Ultra будет представлен в Китае в этом месяце.

Пока неясно, чем именно технические характеристики Moto X50 Ultra для китайского рынка будут отличаться от Global Edge 50 Ultra. Последний оснащён 6,7-дюймовым изогнутым POLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 2500 нит и частотой обновления 144 Гц. Он имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища, аккумулятор емкостью 4500 мА*ч. Edge 50 Ultra также оснащен тройной задней камерой, включая 50-мегапиксельный основной сенсор, 64-мегапиксельный перископический объектив и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.