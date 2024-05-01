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СтарыйДед
Infinix поделился планами о выпуске футуристического ноутбука под брендом GT
Он будет оснащён процессором Intel Core i9-13900H в сочетании с графическим процессором Nvidia RTX 4060.

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Свежий тизер от Infinix раскрыл планы относительно бренда GT. Похоже, что в разработке находится и множество другой электроники. Бренд поделился тизером, который сопровождался изображением постера. На нем изображен Infinix GT 20 Pro вместе с множеством других гаджетов. Самым заметным из них является Infinix GT Book, будущий ноутбук. Хотя никаких подробностей о выпуске этого ноутбука не было раскрыто, похоже, что он имеет дизайн Cyber Mecha, который впервые был использован в линейке смартфонов GT. Таким образом, он также оснащен RGB-подсветкой.

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Также можно заметить пару наушников и систему охлаждения смартфона. В другом тизере Infinix поделилась коротким видеороликом о своем новом ноутбуке, раскрывая некоторые его ключевые характеристики. Предстоящий Infinix GT Book будет иметь тонкий корпус весом всего 1,99 килограмма. Под корпусом будет установлен процессор Intel Core i9-13900H в сочетании с графическим процессором Nvidia RTX 4060.

Этот ноутбук будет питаться от аккумуляторной батареи емкостью 70 Вт*ч в сочетании с адаптером питания мощностью 190 Вт. На передней панели находится 16-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Для охлаждения используется система охлаждения с двумя вентиляторами ICE Storm 3.0.

#ноутбук #ноутбук 2024 #infinix #infinix gt #infinix gt 20 pro
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