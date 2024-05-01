Кроме того, смартфон Vivo X100 Ultra, обладающий спутриковой связью, сертифицирован MIIT.

По некоторым данным, в этом месяце компания Vivo выпустит в Китае модели vivo X100s и vivo X100 Ultra. В преддверии релиза в китайских социальных сетях появились изображения дизайна этих двух моделей. Устройство слева - это vivo X100 Ultra, а зеленое устройство справа - X100s. Обе модели имеют логотип Zeiss в центре круглого модуля камеры, но камеры расположены по-разному. Сообщается, что vivo X100s оснащен той же камерой, что и vivo X100, представленный в ноябре прошлого года. Поэтому ожидается, что он будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с OIS, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с OIS (3-кратный оптический зум).

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Также сообщается, что Vivo X100 Ultra будет выпускаться в двух версиях, одна из которых будет обычным смартфоном с поддержкой 5G, а вторая - смартфоном с поддержкой спутниковой связи. Номера моделей этих двух версий - V2366GA и V2366HA; V2366GA недавно был сертифицирован китайскими сертификационными платформами 3C и MIIT, а V2366HA - 3C и MIIT, а V2366HA - 3C и MIIT.

На прошлой неделе спутниковая версия vivo X100 Ultra, с номером V2366GA, получила сертификацию беспроводной связи в Китае. Сертификация 3C указывает на то, что устройство может поставляться с блоком питания V8073L0A1-CN / V8073L0E0-CN. Сертификация указывает на то, что зарядное устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт. А обычная версия устройства будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Теперь спутниковая версия vivo X100 Ultra также получила сертификат MIIT, указывающий на то, что она поддерживает спутниковую связь Antenna. Это будет первый телефон vivo со спутниковой связью.