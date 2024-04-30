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СтарыйДед
Опубликованные фоторгафии задней панели смартфона Meizu 21 Note указывают на его сходство с iPhone
Телефон оснащен тройной камерой на задней панели, дизайн которой похож на iPhone.

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Несмотря на то, что появлялись слухи о том, что компания Meizu собирается уходить с рынка смартфонов, она, похоже, продолжает разрабатывать телефоны. После выпуска Meizu 21 Pro в феврале этого года появились новости о том, что на подходе еще один телефон, Meizu 21 Note. Теперь на Weibo появились реальные изображения смартфона. Он оснащен тройной камерой, как у iPhone, и имеет градиентное матовое покрытие задней панели с волнообразным рисунком. Он изображён в двух цветах: черном и фиолетовом. Однако подлинность этих изображений неясна, поэтому лучше отнестись к этой новости с некоторым сомнением.

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Что касается технических характеристик, то Meizu 21 Note, как ожидается, будет оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-подсветкой 2160 Гц. Он будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мА*ч, который будет поддерживать быструю зарядку 66 Вт. Что касается системы камер, то он будет иметь 16-мегапиксельный сенсор на передней панели, 50-мегапиксельный основной сенсор Samsung GN5 (с оптической стабилизацией) и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив на задней панели для улучшения съемки при слабом освещении.

Также сообщается, что смартфон имеет металлическую рамку, а передняя и задняя панели будут стеклянными. Кроме того, он имеет класс защиты IP53 для защиты от пыли и брызг воды. Эти слухи позиционируют Meizu 21 Note как субфлагманский смартфон, который будет конкурировать с OnePlus Ace 3 и Redmi K70.

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