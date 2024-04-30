Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
HMD Global исправила изображения телефонов Pulse и Pulse+ на своем веб-сайте
Они продемонстрировали тонкие рамки по всем четырем сторонам, но на самом деле рамка снизу отличается.

реклама

Компания HMD Global, производитель телефонов Nokia, представила первые смартфоны под собсветнным брендом: Pulse, Pulse+ и Pulse Pro. Хотя эти телефоны являются хорошими вариантами бюджетного уровня, официальные изображения дают ложные обещания относительно дисплеев. В частности, Pulse и Pulse+ обещают одинаковую рамку со всех четырех сторон. Однако, как отмечают пользователи, на самом деле у телефонов значительно больше нижняя рамка. Увидев сообщения покупателей, директор по маркетингу HMD Global Ларс Зильбербауэр выступил с заявлением по этому поводу. Ларс принес извинения, сказав, что компания не специально неправильно изобразила устройство и что на сайте теперь представлено правдоподобное изображение смартфона.

реклама

Для тех, кто пропустил релиз HMD Pulse Trilogy: все эти телефоны стоят от 100 до 200 евро, а их приоритетом является экологичность. По словам компании, смартфоны были разработаны с учетом ремонтопригодности первого поколения. Это означает, что пользователи могут приобрести ремонтные наборы "сделай сам" для замены ключевых компонентов, таких как экран и аккумулятор. У него восьмиядерный процессор бюджетного уровня, 6,65-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч. Разница между моделями заключается в камере.

Обычный HMD Pulse стоит 139 евро и оснащён 13-мегапиксельной основной камерой и дополнительным объективом на задней панели. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи. В HMD Pulse+ основная камера увеличена до 50 мегапикселей, но вторичный объектив и камера для селфи остались прежними, а его цена 160 евро. Что касается HMD Pulse Pro, то этот Android-телефон оснащен той же 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, но вторичный объектив был заменен 2-мегапиксельным датчиком глубины, а на передней панели установлена 50-мегапиксельная камера. Стоит отметить, что мощность зарядки Pulse Pro составляет 20 Вт против 10 Вт у других моделей, а цена - 180 евро. Действительно, в трех новых моделях HMD Global больше внимания уделяется удобству замены запчастей, чем техническим характеристикам.

#смартфон #смартфон 2024 #hmd global #hmd #pulse
+
Написать комментарий (0)
Gizmochina: Nokia 3210 вернется в мае на рынок спустя 25 лет после релиза культового телефона
Автомобильный бренд Polestar представил свой первый смартфон
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил человекоподобного робота «Тяньгун», способного бегать со скоростью 6 км/ч
4
Армия США представила последнюю разработку техники – 12-тонный тяжелый танк RACER Heavy Platform
6
Сырский получил разрешение использовать любые резервы для взятия ситуации под контроль
4
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
+
Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
+
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
1
Рост платежей через СБП снижает востребованность банковских карт
8
Авианосец и эсминец ВМС США покинули Красное море под прикрытием "смелого маневра"
4
ВС РФ берет под контроль Соловьево, в котором засели остатки 47 бригады ВСУ
2
Саундбары Boult BassBox X120 и X180 доступны к покупке от 5800 рублей
+
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
1
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
2
Google выпустит персонального преподавателя английского языка на основе ИИ
1
Из-за проблем при разработке Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может быть отложен
+
Xiaomi представила новую модель пауэрбанка с доступной емкостью 20000 мАч
1
Состоялся выход в продажу Infinix GT 20 Pro на чипсете Dimensity 8200
+
AMD отменила запланированный выпуск флагманской видеокарты Radeon RX 8900 XTX
32
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
В России началось строительство корпуса реактора для расширения АЭС «Пакш»
+
NikiStudio опубликовала документальный фильм о создании Baldur's Gate 3 на русском языке
+

Популярные статьи

Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
88
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
15
Как понять, что пришло время переустановить Linux
96
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
33
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
11
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
+
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
7
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
2

Сейчас обсуждают

Maxim Maximus
08:29
Шота этот автомобиль слишком широкий для обычных дорог. :)
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
Виктор Землянский
08:18
У меня при оплате по СПБ не начисляется кэшбэк! И думаю у многих такое. Так что это никак не выгоднее!
Рост СБП угрожает банковским картам
Razorvashka
08:14
The chase is better than the catch.
Местные жители зафиксировали попытку истребителя ВСУ перехватить российскую ракету Х-101
Razorvashka
08:11
Круто!
Энтузиаст создал игру Fallout в стиле DND в Microsoft Excel
Игорь Филин
08:06
А причём тут амд? Дрова на винде обнови и все. Пастух овец пытается что-то в компах шарить, а не получается
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Игорь Быков
07:57
Скорее у него было встроенное ядро на самой матплате (чипсет n-force и nvidia, хотя может быть и VIA c Sis), просто это оверы и уровень писак тут соответствующий.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Trydognite
07:53
Мда, нечего и сказать, глядишь в будущем будут в материнках прилагаться в комплекте)) И ещё не понятно, у АМД есть ThreadRipper-ы, которые такие же удлинённые как 1700 серия, но им никогда не были ну...
Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
klopcha
07:50
"Внутри был подержанный камень AMD со встроенной графикой. Мне достался жёсткий диск объёмом 1.2 Гб." Кажется автор хотел сказать что-то другое, но вышла ерунда. Напомните, что там за такой камень АМ...
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Trydognite
07:45
Так мы говорим про FullHD. Для FullHD думаю хватит её даже с лучами.
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
klopcha
07:45
Вы ещё пользуетесь сразу обновлениями? Ну тут точно нужно руки выпрямлять.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем