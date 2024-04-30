Они продемонстрировали тонкие рамки по всем четырем сторонам, но на самом деле рамка снизу отличается.

Компания HMD Global, производитель телефонов Nokia, представила первые смартфоны под собсветнным брендом: Pulse, Pulse+ и Pulse Pro. Хотя эти телефоны являются хорошими вариантами бюджетного уровня, официальные изображения дают ложные обещания относительно дисплеев. В частности, Pulse и Pulse+ обещают одинаковую рамку со всех четырех сторон. Однако, как отмечают пользователи, на самом деле у телефонов значительно больше нижняя рамка. Увидев сообщения покупателей, директор по маркетингу HMD Global Ларс Зильбербауэр выступил с заявлением по этому поводу. Ларс принес извинения, сказав, что компания не специально неправильно изобразила устройство и что на сайте теперь представлено правдоподобное изображение смартфона.

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Для тех, кто пропустил релиз HMD Pulse Trilogy: все эти телефоны стоят от 100 до 200 евро, а их приоритетом является экологичность. По словам компании, смартфоны были разработаны с учетом ремонтопригодности первого поколения. Это означает, что пользователи могут приобрести ремонтные наборы "сделай сам" для замены ключевых компонентов, таких как экран и аккумулятор. У него восьмиядерный процессор бюджетного уровня, 6,65-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч. Разница между моделями заключается в камере.

Обычный HMD Pulse стоит 139 евро и оснащён 13-мегапиксельной основной камерой и дополнительным объективом на задней панели. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи. В HMD Pulse+ основная камера увеличена до 50 мегапикселей, но вторичный объектив и камера для селфи остались прежними, а его цена 160 евро. Что касается HMD Pulse Pro, то этот Android-телефон оснащен той же 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, но вторичный объектив был заменен 2-мегапиксельным датчиком глубины, а на передней панели установлена 50-мегапиксельная камера. Стоит отметить, что мощность зарядки Pulse Pro составляет 20 Вт против 10 Вт у других моделей, а цена - 180 евро. Действительно, в трех новых моделях HMD Global больше внимания уделяется удобству замены запчастей, чем техническим характеристикам.