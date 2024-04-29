Данный процессор станет одним из первых мобильных чипов, произведенных по 5-нм технологическому процессу в SMIС.

Недавно компания Huawei запустила в Китае свой флагманский телефон серии Pura 70, цена которого в Китае начинается с 5 499 юаней (примерно 69 000 рублей). Как сообщается, в ближайшем будущем бренд переключит свое внимание на серию Nova 13, которая будет представлена на внутреннем рынке в июне. Цена сделает предстоящую серию Nova 13 привлекательной для поклонников Huawei, которые с нетерпением ждут возможности приобрести флагманский смартфон Huawei по доступной цене около 3 000 юаней (примерно 38 000 рублей). Надежные источники из Китая раскрыли некоторые характеристики моделей Nova 13 Pro и Nova 13 Ultra.

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Инсайдер под ником "Fix Focus Digital" сообщил, что Huawei Nova 13 Pro и Nova 13 Ultra могут работать на флагманском чипе Kirin, который используется в серии Pura 70 от Huawei. В свою очередь, смартфоны Pura 70 Pro, Pro+ и Ultra работают на базе нового процессора Kirin 9010 SoC. Кроме того, флагманские смартфоны Huawei серий Pura и Mate имеют фирменный логотип компании XMAGE. Ожидается, что по сравнению с серией Nova 12, 13-я серия предложит улучшения в нескольких областях, таких как производительность, продолжительность автономной работы и возможности обработки изображений, а также улучшенный пользовательский опыт.

Еще один инсайдер под ником также подтвердил, что серия Nova 13 будет работать на чипсете Kirin 9010. Стандартная модель серии будет иметь плоский экран, а остальные - слегка изогнутый. Вся серия будет поддерживать разрешение 1,5K. Он также сообщил, что серия Nova 13, как ожидается, будет оснащена двойными фронтальными камерами, что улучшит качество селфи. Наконец, ожидается, что все модели будут поддерживать связь 5G. "Smart Pikachu" также сообщил, что серия Nova 13 будет работать под управлением новой HarmonyOS Next. Серия также предложит переменную диафрагму, телеобъектив с перископом на основной камере и поддержку спутниковой связи. Релиз серии предварительно запланирован на конец второго квартала этого года.