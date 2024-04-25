GT 20 Pro будет оснащен чипсетом Dimensity 8200 Ultimate и 6,78-дюймовым экраном AMOLED FHD+ с частотой обновления 144 Гц.

Компания Infinix объявила о том, что 2 мая в Малайзии начнутся продажи игрового смартфона среднего класса Infinix GT 20 Pro. В ближайшие дни смартфон появится и на других рынках, в том числе на Ближнем Востоке и в других странах Азии. В преддверии презентации были опубликованы полные характеристики и официальные рендеры GT 20 Pro.

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Infinix GT 20 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном FHD+ с частотой обновления 144 Гц и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Устройство оснащено визуальным процессором Pixelworks X5 Turbo и двойными динамиками JBL для улучшения игрового процесса. Пыле- и влагозащищенность соответствует стандарту IP54. Размеры устройства составляют 164 x 75 x 8,15 мм.

GT 20 Pro работает на чипсете Dimensity 8200 Ultimate и доступен с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Оба варианта предлагают 256 ГБ встроенной памяти. GT 20 Pro работает под управлением Android 14 с пользовательским интерфейсом XOS 14 от Infinix. Он оснащен 32-мегапиксельной камерой на передней панели и 108-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной дополнительной камерой с поддержкой OIS на задней панели.

Infinix GT 20 Pro доступен в трех цветовых вариантах: оранжевом, голубом и серебряном. Судя по официальному тизеру телефона, С-образный узор на задней панели будет иметь RGB-подсветку. Его стоимость в Малайзии составляет 1299 малайзийских ринггитов, что примерно около 25 000 рублей.