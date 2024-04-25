Данный планшет будет использовать чип HiSilicon Hi1105C20, который, как ожидается, будут являться процессором Kirin.

Планшеты MatePad компании Huawei хорошо себя зарекомендовали, и теперь у Huawei на подходе новый планшет. Сертификация 3C является обязательной для определенных продуктов перед их продажей в Китае, и следующий новый планшет Huawei был представлен на сайте 3C.

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В список сертификации 3C попали четыре устройства: DMG-W00, TGR-W00, BBG7-W00 и TGR-W10. И данные планшеты будут поставляться с зарядными устройствами мощностью 22,5 Вт. По полученным данным, эти планшеты будут включать различные модели устройств: TGR-W09, TGR-W00, TGR-W19, TGR-W10, TGR-AL00, TGRZ-W00, TGR-L09, TGRZ-W10 и многие другие (модели, начинающиеся с "TGR"). Технические характеристики следующего планшета Huawei пока не раскрываются, но ожидается, что он будет оснащен процессором Kirin. При этом устройство с номером модели TGR-L10 ранее получило лицензию на доступ к сети от Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), что позволяет предположить, что планшет будет поддерживать 4G.

Линейка планшетов MatePad от Huawei включает в себя как высококлассные продукты, так и устройства бюджетного сегмента. Следующий планшет Huawei, скорее всего, будет доступным вариантом, учитывая, что флагманские планшеты Huawei, такие как MatePad Pro 13.2, обладают зарядными устройствами на 88 Вт.