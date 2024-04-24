Компания Xiaomi намерена сохранить за собой права первого запуска устройств с флагманским чипсетом Qualcomm следующего поколения - Snapdragon 8 Gen 4.

В сети полно новостей о том, что Qualcomm готовится представить свой флагманский чипсет следующего поколения, Snapdragon 8 Gen 4, в последнем квартале года с ориентировочной датой выпуска в октябре. По слухам, чипсет Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь новую архитектуру, улучшенные возможности искусственного интеллекта и поддержку более быстрой памяти и хранилища. Ожидается, что повышенная производительность и энергоэффективность чипсета сделают его популярным выбором среди производителей смартфонов.

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Согласно последним сообщениям, Xiaomi получила эксклюзивные «права на первый запуск» чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Данная информация не вызывает удивления, учитывая долю Qualcomm в Xiaomi и репутацию компании, которая за последние годы первой выпустила устройства с крупнейшими чипсетами Qualcomm. Ожидается, что Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro станут первыми смартфонами с процессором Snapdragon 8 Gen 4. Аналогично с моделями Xiaomi 14, оба телефона премиум-класса, как ожидается, будут представлены в Китае практически сразу после анонса чипсета Qualcomm, а глобальный запуск состоится через несколько месяцев.

Эксклюзивные права Xiaomi на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 дают ей значительное преимущество на рынке, поскольку она будет первой, кто выпустит устройства с новым чипсетом. Этот стратегический шаг укрепляет позицию Xiaomi как лидера на рынке мобильных устройств и делает ее законодателем моды в отрасли. Ожидается, что другие производители, такие как Samsung, LG и Sony, также будут использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в своих устройствах, эксклюзивные права Xiaomi означают, что она будет первой, кто выпустит устройства с новым чипсетом, что обеспечит ему конкурентоспособность.