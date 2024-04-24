Redmi 13 5G, будет представлен в некоторых странах как POCO M7 Pro 5G, причем оба телефона будут иметь одни и те же характеристики.

После появления на сайте FCC, смартфон Redmi 13 5G получил сертификацию 3C. Новая бюджетная модель Xiaomi Redmi 13 5G будет переименована в Pосо M7 Pro 5G на рынках других стран. Более того, обе модели будут иметь полностью одинаковые характеристики. Грядущий смартфон под кодовым названием "Breeze" имеет внутренний номер N19, а грядущий ребрендинговый смартфон Pосо M7 Pro 5G имеет номер модели 24066PC95I. Между тем, в сертификате 3C указан номер модели Redmi 13 5G как 2406ERN9CC и подтверждена поддержка зарядки мощностью 33 Вт.

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Так как некоторые характеристики уже известны, стоит отметить одну важную особенность.Фактически, новый Redmi 13 5G имеет те же характеристики, что и Redmi 12 5G, так что значительных улучшений по сравнению с Redmi 12 5G нет. В то время как Redmi 12 5G работает на чипсете Snapdragon 4 Gen 2, изготовленном по 4-нм техпроцессу Qualcomm, Redmi 13 5G является бюджетной моделью и также использует Snapdragon 4 Gen 2. Модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с теми же возможностями зарядки, что и у предшественника. Стоит обратить внимание, что телефоны Redmi и Pосо будут доступны только в некоторых азиатских странах, но не на глобальных рынках. Хоть Redmi 12 5G уже доступен на глобальном рынке, но Redmi 13 5G - это немного другая история.