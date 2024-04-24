Его 108-мегапиксельная двойная камера обладает искусственным интеллектом и диафрагмой F1,6.

Itel продолжает расширять ассортимент своей продукции как в Индии, так и за её пределами. После недавнего запуска Super Guru 4G компания выпустила модель S24, которая привлекает своими характеристиками и производительностью в бюджетном сегменте рынка.

реклама

Спецификации Itel S24 показывают, что он работает на восьмиядерном чипсете Helio G91 от MediaTek. Этот бюджетный процессор имеет максимальную тактовую частоту 2 ГГц и поддерживает память LPDDR4x. Также смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти (8 ГБ физической + 8 ГБ виртуальной) и 128 ГБ встроенного хранилища. Itel S24 оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+ с достаточно плавной частотой обновления в 90 ГГц для бюджетного смартфона. Что касается камеры, то он оснащён основной камерой на 108 МП (максимальное разрешение, поддерживаемое Helio G91) и дополнительным датчиком глубины низкого разрешения. На фронтальной стороне установлена камера на 8 МП. Itel S24 оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА*ч, который поддерживает зарядку мощностью 18 Вт через порт USB-C.

Смартфон itel S24 стоит 9 999 индийских рублей (примерно 11 200 рупий) и будет поставляться в комплекте с бесплатными смарт-часами. Он также появится в розничных магазинах к концу апреля. К тому же телефон уже доступен в России. На маркетплейсах его цена составляет 14 000 рублей.