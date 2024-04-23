Новые чипы UFS от Kioxia обеспечивают на 50 % более быструю произвольную запись, занимая на 18 % меньшую площадь, в сравнении с прошлой моделью.

Одной из самых важных частей смартфона, несомненно, является чип памяти. И хотя UFS 4.0 делает память мобильных телефонов быстрее, чем когда-либо, всегда есть варианты для улучшений. Последние чипы UFS по скорости не уступают твердотельным накопителям, но компании Kioxia удалось сделать UFS 4.0 еще быстрее.

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Компания Kioxia была основана Toshiba и специализируется на решениях для хранения данных и памяти. Компания Kioxia анонсировала чипы емкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Данные чипы имеют номера моделей THGJFMT1E45BATV, THGJFMT2E46BATV и THGJFMT3E86BATZ. Размеры чипов Kioxia 256 ГБ и 512 ГБ составляют 9,0 x 13,0 x 0,8 мм, а чипа 1 ТБ - 9,0 x 13,0 x 0,8 мм. Новые чипы UFS 4.0 компании Kioxia с технологией BiCS Flash 3D NAND на 18 процентов меньше, чем ранее выпущенные чипы, которые имеют размеры 11 x 13 x 0,8 мм.

Новые чипы UFS обеспечивают 15-процентное увеличение скорости записи, 50-процентное увеличение скорости случайной записи и 30-процентное увеличение скорости случайного чтения. Однако максимальная скорость чтения не изменилась и составляет 4640 МБ/с. Эти показатели основаны на сравнении с ранее выпущенным чипом Kioxia объемом 512 ГБ (THGJFLT2E46BATP). Компания Kioxia объявила, что уже в этом месяце начнет производство 256 ГБ и 512 ГБ версий нового чипа, а в июне - версии объемом 1 ТБ.