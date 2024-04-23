Данный смартфон позиционируется как самый быстрый телефон в бюджетном ценовом диапазоне.

Компания Realme запланировала мероприятие 24 апреля, которое пройдёт в Индии. Бренд подтвердил, что на данном мероприятии состоится запуск смартфона Narzo 70x 5G. А теперь подтвердилось, что Narzo 70 5G также будет представлен в тот день.

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Работающий на базе SoC MediaTek Dimensity 7050, Narzo 70 5G является самым быстрым телефоном в ценовом диапазоне до 15 000 индийских рупий (примерно 16 800 рублей). Он также будет оснащен большой испарительной камерой охлаждения, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и тройной камерой, установленной в круглый модуль, при этом основной датчик будет на 50 МП. Кроме того, устройство будет выполнено в двухцветном исполнении.

Более подробная информация о Narzo 70x 5G будет объявлена только перед его представлением, но ожидается, что смартфон будет оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и будет стоить менее 12 000 индийских рупий (примерно 13 500 рублей). Он также будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Данные устройства являются более бюджетной версией серии Realme P1, которая ориентирована на сегмент до 20 000 индийских рупий и оснащена AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 50-Мп камерой и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.