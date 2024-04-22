За счёт флэш-зарядки мощностью 100 Вт смартфон можно зарядить до 100% за 27 минут.

Компания Oppo объявила о выпуске телефона Oppo k12 24 апреля в 14:30 по местному времени. В преддверии официального представления Oppo объявила данные о времени автономной работы нового телефона. Компания утверждает, что в 2014 году можно было разговаривать 2 часа на 5-минутной зарядке, а в 2024 году - 10 часов на 5-минутной зарядке. Oppo k12 откроет эру двойного улучшения, используя 100-ваттную флэш-зарядку и сверхдолгое время автономной работы.

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Также утверждается, что телефон оснащен массивным аккумулятором емкостью 5500 мА*ч. Это редкое сочетание 100-ваттной быстрой зарядки и сверхдолгого времени автономной работы по сравнению с аналогичными моделями смартфонов. Компания заявляет, что за 27 минут можно зарядить батарею до 100%. Аккумулятор такой емкости рассчитан на четыре года работы и согласно официальным данным, время автономной работы устройства в режиме DOU составляет до 1,88 дня, в режиме разговора - до 43,47 часа, в режиме игр - до 8,76 часа, а в режиме ожидания - до 17,28 дня.

Телефон Oppo k12 доступен в двух цветах. Модель "Зеленое облако" имеет уникальный изумрудный муаровый дизайн с технологией наносветящейся оптической пленки, а модель "Звездная ночь" обладает текстурой линз в форме звезды, предотвращающей появление отпечатков пальцев. Конфигурация нового телефона может быть аналогичной с выпущенным за рубежом OnePlus Nord CE 4. Работает он на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 gen 3, дополненном LPDDR4X + UFS 3.1. Также он оснащен 6,7-дюймовым LTPS AMOLED экраном с прямой диагональю 120 Гц и разрешением 2412 * 1080, 2160 Гц высокочастотным ШИМ затемнением. OnePlus Nord CE 4 также оснащен 50-Мп основной камерой Sony LYT-600 (OIS) + 8-Мп Sony IMX355 с ультрашироким углом обзора и 16-Мп фронтальным объективом.