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СтарыйДед
Тестирование выявило низкую производительность чипсета Kirin 9010
Тесты показывают, что Kirin 9010 на Pura70 Ultra хуже, чем чипсеты среднего класса последнего поколения, такие как Snapdragon 7+ Gen 2.

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Компания Huawei анонсировала свой новый собственный чипсет Kirin 9010, представленный в недавно выпущенной серии смартфонов P70. Однако результаты тестирования флагманской модели P70 Ultra оказались весьма неутешительными.

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Испытания в Geekbench 6 показали, что Kirin 9010 в P70 Ultra набирает лишь 1 446 баллов в одноядерном тесте и 4 524 балла в многоядерном. Эти показатели существенно уступают современным флагманским чипсетам, таким как Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300. Они также не превосходят показатели предыдущего поколения, включая двухлетний Snapdragon 8+ Gen 1 (1 741 и 4 584 балла) и прошлогодний Snapdragon 7+ Gen 2 (1 687 и 4 378 баллов).

Не впечатляет и графический процессор. В 3DMark Wild Life Extreme Unlimited P70 Ultra набирает 1531 балл, а в AnTuTu GPU — 195 380 баллов. В то же время, смартфоны со Snapdragon 8+ Gen 1 показывают 2 740 и 479 604 балла, а со Snapdragon 7+ Gen 2 — 1956 и 337 915 баллов, соответственно.

Таким образом, очевидно, что Kirin 9010 обладает слабой производительностью графического процессора. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что Huawei P70 Ultra не сможет конкурировать с другими смартфонами в своем классе в 2024 году в плане производительности.

Однако, как и предыдущие устройства серии P, P70 Ultra позиционируется как флагман, ориентированный на фотографию. В этом отношении модель демонстрирует лучшие результаты, но это не может компенсировать ее низкую производительность. Потребителям придется выбирать между флагманскими фотовозможностями и удовлетворительной производительностью.

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