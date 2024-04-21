Официальный сайт Honor France подтвердил, что Honor 200 Lite поступит в продажу 25 апреля.

Предстоящий телефон среднего класса Honor 200 Lite был недавно замечен на таиландской сертификационной платформе NBTC, что свидетельствует о его скором представлении. И последние новости это подтверждают. Стало известно о том, что бренд планирует запустить Honor 200 Lite во Франции 25 апреля, а официальный сайт Honor France раскрывает информацию о дизайне и цветовых решениях.

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На изображении выше видно, что Honor 200 Lite оснащен плоским дисплеем с отверстием в форме таблетки, что позволяет предположить наличие двойной селфи-камеры. Корпус выполнен из поликарбоната с плоскими краями. Слот для SIM-карты расположен на левой грани, а качелька громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев - на правой. Толщина устройства составляет 6,78 мм, а вес - 166 граммов.

Ожидается, что Honor 200 Lite будет похож на Honor X50i+, который продается исключительно в Китае. X50i+ оснащен 6,7-дюймовым AMOLED FHD+ дисплеем с частотой 90 Гц, чипсетом Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ/512 ГБ внутреннего хранилища, аккумулятором 45 000 мА*ч. Также у него имеется операционная система Android 13 на базе MagicOS 7.2, двойные камеры на 108 Мп и боковой сканер отпечатков пальцев. Интересно, что у X50i+ также есть вырез для 8-мегапиксельной камеры на дисплее в форме таблетки.