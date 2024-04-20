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СтарыйДед
Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 внешне копируют Apple Watch
Все конструктивные особенности делают Huawei Watch Fit 3 похожими на любые умные часы Apple.

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Компания Huawei недавно запустила в Китае серию смартфонов Pura 70. Серия включает в себя модели Standard, Pro, Pro Plus и Ultra. Новая серия Pura знаменует собой завершение серии P после 12 лет существования. Тем временем Huawei должна была представить новое носимое устройство Huawei Watch Fit 3, но анонс не состоялся. Ранее продукт был сертифицирован SIRIM и SDPPI. Теперь устройство появилось на просочившемся рендере, которым поделился Роланд Квандт.

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Судя по изображению, опубликованному Роландом, Huawei Watch Fit 3 очень похожи на Apple Watch. Квадратный циферблат с закругленными углами, вращающаяся заводная головка в правом верхнем углу и физические кнопки в нижней части имитируют дизайн Apple Watch. У часов также есть ремешок без традиционных ушек. Эти особенности дизайна делают Huawei Watch Fit 3 похожими на смарт-часы Apple. Не знающим пользователям сложно определить, что это - Apple Watch или их клон.

Apple является лидером рынка в сегменте смарт-часов. Смарт-часы технологического гиганта из Купертино имеют одинаковый дизайн на протяжении многих лет, и в то время как OEM-производители пытаются выделить свои продукты на фоне конкурентов, Huawei использует другой подход, черпая вдохновение у Apple для создания предстоящих Watch Fit 3. Единственные отличия Huawei Watch Fit 3 от Apple Watch - это чуть более толстый ободок экрана и металлическая рамка. Впрочем, это можно заметить только при ближайшем рассмотрении. Выход Huawei Watch Fit 3 ожидается в ближайшие недели.

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