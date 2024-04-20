Смартфон питается от аккумулятора емкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт.

Сегодня Vivo выпустила в Китае новый смартфон Y-серии. Модель Y200i является преемником Y100i, который был выпущен в ноябре прошлого года. Новинка получила обновлённый дизайн и несколько улучшений.

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С точки зрения дизайна, Vivo Y200i отличается плоскими рамками и боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Задняя панель слегка текстурирована, а модуль камеры закруглен. Смартфон защищен от пыли и воды по стандарту IP64. На передней панели расположен 6,72-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи расположена в центрированном отверстие. Что касается камер, Vivo Y200i оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным портретным объективом. Под корпусом Vivo Y200i находится процессор Snapdragon 4 Gen 2. Он имеет до 12 ГБ оперативной памяти, 12 ГБ виртуальной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6 000 мА*ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 44 Вт. Что касается программного обеспечения, то он работает под управлением OriginOS 4 на базе Android 14.

Телефон доступен в синем (Blue), белом (Glacier White) и черном (Midnight Black) цветовых вариантах. Стоимость модели 8 ГБ + 128 ГБ составляет CNY 1 599 (около 20 500 рублей), модели 12 ГБ + 256 ГБ - CNY 1 799 (около 23 000 рублей), а модели 12 ГБ + 512 ГБ - CNY 1 999 (около 25 500 рублей). Смартфон доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня и поступит в продажу с 27 апреля.