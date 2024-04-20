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СтарыйДед
Apple собирается представить совершенно новое приложение «Заметки» в iOS 18
Сообщается, что Apple разрабатывает полностью обновленное приложение, которое не только позволит пользователям сканировать документы, сохранять фотографии и текст и синхронизировать их на всех устройствах Apple, но также будет включать голосовые заметки и калькулятор.

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Ходят слухи, что iOS 18 станет одним из крупнейших обновлений в истории iPhone, особенно для новых моделей, таких как iPhone 15, и что в ней появится множество новых функций искусственного интеллекта. Популярное приложение "Заметки" также будет переработано, чтобы составить конкуренцию OneNote. 

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Ожидается, что в iOS 18 в "Заметки" будет интегрировано приложение Voice Memos, которое позволит пользователям начинать голосовую запись одним нажатием кнопки и добавлять данный аудиофайл и другой контент прямо в "Заметки". Пользовательский интерфейс функции позаимствован у приложения Apple Voice Memos, но с некоторыми изменениями.

Записи будут вводиться непосредственно в Memos вместе с другим контентом, например, описательным текстом. Записи будут автоматически синхронизироваться через iCloud со всеми совместимыми iPhone, iPad и Mac, если они работают под управлением iOS 18 или macOS 15. 

Также сообщается, что Apple работает над функцией под названием Maths Notes, которая будет интегрировать приложение "Калькулятор" непосредственно в приложение "Заметки". Точные ее возможности пока неизвестны, но ожидается, что в будущем она будет автоматически распознавать и вычислять формулы, подобно тому, что уже реализовано в Microsoft OneNote.

Более подробная информация о новом приложении "Заметки" и других новых функциях iOS 18, как ожидается, будет объявлена на презентации WWDC 10 июня.

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