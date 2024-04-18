В результате тестирования будет понятно, продолжит ли Xiaomi внедрение ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев в серию Xiaomi 15, а также новых перископических камер.

Инсайдер Digital Chat Station предоставил новую информацию касательно серии Xiaomi 15. Ещё в прошлом месяце этот же источник сообщил, что Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15 Ultra, скорее всего, будут стоить дороже, чем Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra. Для сравнения, Xiaomi 14 Ultra - самая дорогая из трех моделей, и ее цена составляет 1499,90 евро.

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На данный момент Digital Chat Station утверждает, что следующий этап внутреннего тестирования будущего смартфона начнется в конце этого месяца, не называя ни названия модели, ни кодового имени, ни номера смартфонов. В любом случае, источник утверждает, что этот этап тестирования покажет, будет ли Xiaomi внедрять ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в серию Xiaomi 15, а также новую перископическую камеру. Предположительно, Xiaomi будет использовать Omnivision OV64B в Xiaomi 15 Pro - 64-мегапиксельный сенсор, который используется в ряде смартфонов POCO, Redmi и Xiaomi, включая POCO X6 Pro.

Однако если в POCO X6 Pro в качестве основной камеры используется Omnivision OV64B, то в Xiaomi 15 Pro, по слухам, этот же сенсор используется в телеобъективе перископа. Напротив, Xiaomi 15 Ultra, по слухам, будет оснащен перископической камерой на 2 МП с диапазоном зума от 3x до 5x. Кроме того, все устройства, по слухам, оснащены новой технологией кремниевых батарей высокой плотности. Однако емкость батареи пока неизвестна. Тем не менее, ожидается, что основная 50-мегапиксельная камера и существующее разрешение дисплея будут сохранены благодаря различным улучшениям, которые Snapdragon 8 Gen 4 предлагает по сравнению с текущим Snapdragon 8 Gen 3. Массовое производство Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, как ожидается, начнется в сентябре 2024 года.