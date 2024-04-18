Устройство протестировано с адаптерами мощностью 10 Вт, 15 Вт и 20 Вт, что позволяет предположить, что скорость быстрой зарядки составит 20 Вт.

Moto E13 был выпущен в январе прошлого года. Бренд, принадлежащий Lenovo, работает над его преемником, E14, который уже получил две сертификации, одна из которых подтверждает название телефона, а другая раскрывает подробности о его аккумуляторе и скорости зарядки.

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Название Moto E14 было подтверждено в списке TDRA в ОАЭ. Это также подтверждает, что он будет доступен в ОАЭ. Между тем, телефон также появился на сайте сертификации TUV Rheinland под номером модели XT-2421-14. Нормативные документы показывают, что телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4850 мА*ч. Возможно, Motorola рекламирует его как аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч. Устройство было протестировано с 10-ваттным, 15-ваттным и 20-ваттным адаптерами, показав, что оно способно к быстрой зарядке при 20 ваттах. На данный момент это вся имеющаяся информация о Moto E14.

Телефоны Motorola серии E - это бюджетные модели. Прошлогодний Moto E13 оснащен 6,5-дюймовым HD-дисплеем, 13-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи, процессором Unisoc T616, 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Он доступен в нескольких моделях. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой зарядки 10 Вт и работает под управлением Android 13 Go из коробки.