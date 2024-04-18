Дисплей данного смартфона обеспечивает максимальную яркость 625 нит и её можно снизить до 1 нит.

Realme готовится к выходу бюджетного смартфона c65 5G в Индии, а благодаря утечке информации от инсайдера Судханшу Амбхора, стали известны его характеристики и дизайн. Компания позиционирует данный смартфон, как ориентированный на обеспечение плавного взаимодействия с пользователем без больших затрат.

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Это устройство получит 6,67-дюймовую ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц, что делает его потенциально одним из самых доступных на рынке с таким экраном. Для комфортного просмотра даже на солнце, дисплей будет иметь яркость до 625 нит, а в темное время суток её можно будет уменьшить до 1 нит для снижения напряжения на глаза. Также данный дисплей является сегментированным, что необходимо для лучшей видимости при недостаточной освещённости. Дизайн c65 5G олицетворяет тонкость и легкость, с толщиной в 7,89 мм и весом 190 граммов. Есть датчик отпечатков пальцев на боковой стороне и защита по стандарту IP54 от пыли и влаги.

Относительно характеристик, говорится о процессоре MediaTek Dimensity 6300, изготовленном по 6-нм техпроцессу, что может сделать C65 5G первым устройством с таким чипом. Варианты памяти включают 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной, а также более дорогие модели с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 2 ТБ через слот microSD. Система камер состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора, а фронтальная - 8 мегапикселей. Аккумулятор на 5000 мА*ч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки обеспечит достаточное время автономной работы. Официальная дата релиза пока не объявлена.