Судя по полученным изображениям, устройство будет доступно в трех оттенках: черном, синем и розовом.

В феврале компания HMD подтвердила, что в ближайшие месяцы выпустит смартфоны под брендом HMD. Похоже, HMD Pulse может стать одним из первых телефонов компании, которые появятся на рынке. В новом отчёте известного информатора "OnLeaks" были представлены изображения и основные характеристики HMD Pulse.

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На просочившемся рендере HMD Pulse видно отверстие для камеры на передней части экрана. Задняя панель имеет простой вид с черным модулем двойной камеры в левом верхнем углу и логотипом HMD в центре. Судя по изображениям, смартфон будет доступен в черном, синем и розовом цветах.

Сообщается, что HMD Pulse будет оснащен 6,56-дюймовой IPS LCD панелью с разрешением HD+. У смартфона будет установлен чипсет Unisoc T606. Устройство будет доступно в вариантах с 4 и 8 ГБ оперативной памяти. HMD Pulse будет поставляться с предустановленной ОС Android 14, а также получит аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч, но нет информации о возможности зарядки.

Помимо HMD Pulse, также будут выпущены модели Pulse+ и Pulse Pro. Подробности об этих моделях пока не сообщаются. Сообщается, что HMD также работает над смартфонами HMD Legend, Legend+ и Legend Pro. При этом HMD может запустить серии Pulse и Legend уже этим летом, а также складной телефон в стиле Барби в июле этого года.