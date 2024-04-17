OnePlus будет первым брендом, который выпустил планшет на базе Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus, как сообщается, работает над флагманским планшетом OnePlus Pad 2. Недавний пост пользователя Макса Джамбора раскрыл дату запуска планшета, а последнее сообщение раскрывает чипсет, на котором будет работать вышеупомянутое устройство.

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По словам Джамбора, OnePlus Pad 2 будет работать на чипсете Snapdragon 8-го поколения 3. До сих пор ни один бренд не выпустил планшет на базе Snapdragon 8 Gen 3, и есть предположение, что Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащен этим же чипсетом.

OnePlus Pad, дебютировавший в прошлом году, был первым планшетом OnePlus и представлял собой обновление Oppo Pad 2. По последним данным, Oppo может вскоре выпустить в Китае планшет Oppo Pad 3 с чипом Snapdragon 8 Gen 3. Он может быть представлен в мае вместе с серией Renо 12. На мировом рынке устройство, скорее всего, как раз будет ребрендировано как OnePlus Pad 2.

К сожалению, слухи не раскрыли никаких других подробностей о OnePlus Pad 2. Все, что известно - это то, что он может быть представлен в конце этого года.

Использование чипсета Snapdragon 8 Gen 3 предполагает, что OnePlus Pad 2 может быть дороже своего предшественника: OnePlus Pad на базе Dimensity 9000 стоит 499 евро (около 50 000 рублей) в Европе. Таким образом, цена Pad 2, скорее всего, составит около 540 евро (около 55 000 рублей).