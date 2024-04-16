Устройство будет представлено 23 апреля 2024 года в рамках мероприятия «Smarter Living 2024».

Компания Redmi собирается выпустить ряд "умных" продуктов 23 апреля 2024 года в рамках своей кампании "2024 Smart Life". Redmi Pad SE - это планшет, который уже продается в Китае и на мировых рынках, а теперь будет доступен в других азиатских странах.

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Устройство работает на чипсете Snapdragon 680 от Qualcomm с памятью LPDDR4x и накопителем eMMC 5.1. Толщина Redmi Pad SE, выполненного в прочном металлическом корпусе unibody, составляет 7,36 мм, а вес - 478 граммов. Он оснащен 11-дюймовым дисплеем с соотношением экрана к корпусу 84,4 процента, разрешением 1920 x 1200 пикселей, плотностью 207 пикселей на дюйм и плавной частотой обновления 90 Гц. Дисплей поддерживает пиковую яркость до 400 нит, частоту касания 180 Гц и ввод стилусом. Планшет работает под управлением MIUI 14 for Pad на базе Android 13.

Redmi Pad SE оснащен 8-мегапиксельной камерой на задней панели и 5-мегапиксельной фронтальной. Он также оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-миллиметровым разъемом для наушников и слотом для карт MicroSD для расширения памяти. Что касается возможностей подключения, то в планшете предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мА*ч и поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB Type-C. О предстоящей цене пока не сообщается.