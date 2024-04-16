Nubia Z60 Ultra Photographer Edition позиционируется компанией, как устройство, призванное «переопределить суть мобильной фотографии».

Анонсированный в конце марта 2023 года в Китае Nubia Z60 Ultra обладает новейшей SoC Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и 512 ГБ хранилища UFS 4.0. И теперь версия Photographer's Edition стала доступна во всём мире. Он доступен только в комбинации 16/512 ГБ памяти, а также с единственным дизайном "черная веганская кожа".

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В дополнение к этому смартфон Nubia Z60 Ultra обладает 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480 x 1116 пикселей при 400 пикселях на дюйм, частотой обновления 120 Гц и 100-процентным покрытием DCI-P3. Что касается фотосъемки, то он оснащен 35-мм 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX800 с апертурой f/1,59 и OIS, еще одним 50-мегапиксельным сенсором для широкоугольной съемки с фокусным расстоянием 18 мм, апертурой f/1,8 и OIS, а также 64-мегапиксельным телеобъективом с апертурой 85 мм и оптической стабилизацией. Наконец, под дисплеем встроена 12-мегапиксельная камера для селфи.

Nubia - устройство компании ZTE, которая оснастила эту модель аккумулятором емкостью 6 000 мА*ч, защищенным от пыли и воды по стандарту IP68. Также стоит упомянуть инфракрасный датчик - очень полезную функцию, которой лишены многие современные телефоны среднего и высокого класса. Цена Nubia Z60 Ultra Photographer Edition на европейских сайтах составляет €899, а на мировых - $779 (примерно 90 000 рублей и 73 000 рублей соответственно).