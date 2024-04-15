Пользователи смогут выбирать между встроенной графикой и дискретной видеокартой RTX4060.

Компания Lenovo объявила о скором выпуске ноутбука ThinkBook 16+ 2024 Core Ultra 9. Предполагается, что запуск новой версии популярного ноутбука состоится уже в конце апреля 2024 года. Данный мощный ноутбук оснащен 16-ядерным 22-поточным процессором Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. Пользователи смогут выбирать между встроенной графикой и дискретной видеокартой RTX 4060 для улучшения производительности при редактировании видео или во время игр.

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ThinkBook 16+ 2024 оснащен потрясающим IPS-дисплеем разрешением 3,2K, частотой 165 Гц и максимальной яркостью 430 нит. Дисплей воспроизводит 100% цветовой гаммы sRGB и P3, обеспечивая точную цветопередачу. Кроме того, он поддерживает переключение цветовой гаммы, Dolby Vision и калибровку цветов X-Rite с показателем Delta E менее 1 для более реалистичной картинки. Для защиты глаз дисплей сертифицирован TÜV Rheinland на низкий уровень синего света.

Также ThinkBook 16+ 2024 предлагает разнообразие портов для подключения. На левой стороне располагаются один порт USB-A 3.2 Gen 2, два порта Thunderbolt 4 и разъем для наушников 3,5 мм. На правой стороне расположены два порта USB-A 3.2 Gen 1, а на задней — порт HDMI 2.1 и разъем для питания.