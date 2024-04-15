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Кодовое имя ("Rothko") и номер модели ("N12") этих двух телефонов намекают на схожие характеристики, но, судя по сообщениям, Xiaomi 14T Pro будет иметь некоторые улучшения по сравнению с Redmi K70 Ultra. Сообщается, что смартфон будет оснащен такими функциями, как беспроводная зарядка и телеобъектив Leica, которые у Redmi K70 Ultra отсутствуют. Кроме того, Xiaomi 14T Pro может быть оснащен процессором Dimensity 9300. Ожидается, что устройство будет выпущено по всему миру под номерами модели 2407FPN8EG и 2407FPN8ER и будет доступно в разных регионах.
Стандартный Xiaomi 14T получит кодовое название "degas" и выйдет с номерами моделей «2406APNFAG» и «XIG06». Подробности о процессоре не были подтверждены, но согласно слухам, он может быть оснащён Dimensity 8200 Ultra из предыдущей модели Xiaomi 13T. В Xiaomi T-серии процессор обычно используется для различия между стандартной и Pro-моделями, но при этом 13T и 13T Pro имеют одинаковую камеру и емкость аккумулятора. Серия 14T продолжит данную тенденцию. Как уже известно, Redmi K70 Ultra будет доступен в Китае в августе. Поэтому глобальный запуск Xiaomi серии 14T, скорее всего, состоится в сентябре.