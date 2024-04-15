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СтарыйДед
Серия смартфонов Xiaomi 14T будет оснащена беспроводной зарядкой и телеобъективом Leica
По крайней мере, Xiaomi 14T Pro может быть слегка обновленной версией Redmi K70 Ultra.

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По слухам, компания Xiaomi работает над новой серией смартфонов под названием Xiaomi 14T. В серию могут войти две модели: обычная Xiaomi 14T и более мощная Xiaomi 14T Pro. Недавно код HyperOS от Xiaomi раскрыл интересные подробности об этих устройствах. Судя по всему, Xiaomi 14T Pro может быть слегка модернизированной версией известного по слухам Redmi K70 Ultra.

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Кодовое имя ("Rothko") и номер модели ("N12") этих двух телефонов намекают на схожие характеристики, но, судя по сообщениям, Xiaomi 14T Pro будет иметь некоторые улучшения по сравнению с Redmi K70 Ultra. Сообщается, что смартфон будет оснащен такими функциями, как беспроводная зарядка и телеобъектив Leica, которые у Redmi K70 Ultra отсутствуют. Кроме того, Xiaomi 14T Pro может быть оснащен процессором Dimensity 9300. Ожидается, что устройство будет выпущено по всему миру под номерами модели 2407FPN8EG и 2407FPN8ER и будет доступно в разных регионах. 

Стандартный Xiaomi 14T получит кодовое название "degas" и выйдет с номерами моделей «2406APNFAG» и «XIG06». Подробности о процессоре не были подтверждены, но согласно слухам, он может быть оснащён Dimensity 8200 Ultra из предыдущей модели Xiaomi 13T. В Xiaomi T-серии процессор обычно используется для различия между стандартной и Pro-моделями, но при этом 13T и 13T Pro имеют одинаковую камеру и емкость аккумулятора. Серия 14T продолжит данную тенденцию. Как уже известно, Redmi K70 Ultra будет доступен в Китае в августе. Поэтому глобальный запуск Xiaomi серии 14T, скорее всего, состоится в сентябре.

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